İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 18. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Nazım Sangare, Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Mostapha El Kabır, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Musa Nizam, Emre Güral, Macıel Sousa Campos Richard Danılo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Domagoj Vıda, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Özgür Yankaya
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