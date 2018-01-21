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İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 18. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Nazım Sangare, Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Mostapha El Kabır, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Musa Nizam, Emre Güral, Macıel Sousa Campos Richard Danılo

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Domagoj Vıda, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Özgür Yankaya

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