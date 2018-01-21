Bursaspor 0 - M.Başakşehir 3
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Bursaspor ile M.Başakşehir Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Jires Kembo-ekoko (62' Gheorghe Grozav), Emmanuel Badu, Pablo Batalla (42' Yusuf Erdoğan), Dzon Delarge, Mikel Agu, Moussa Sow (62' Bogdan Stancu)
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Marcio Mossoro (65' Arda Turan), Stefano Napoleoni, Emre Belözoğlu (65' İrfan Can Kahveci), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor (84' Mevlüt Erdinç)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler
Goller: DK 17: Joseph Attamah (M.Başakşehir), DK 58: Marcio Mossoro (M.Başakşehir), DK 86: Arda Turan (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 11: Emmanuel Badu (Bursaspor), DK 18: Joseph Attamah (M.Başakşehir), DK 21: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 30: Jires Kembo-ekoko (Bursaspor), DK 44: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir)
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