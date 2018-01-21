Giresunspor 0 - Boluspor 2
TFF 1.Lig 18. haftasında Giresunspor ile Boluspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.
Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakçı, Boubacar Diabang (62' Mert Örnek), Recep Aydın (76' Fatih Atik), Murat Gürbüzerol, Dmytro Korkishko (46' Jones Carioca), Dodo, Sinan Özkan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Chukwuma Akabueze, İshak Çakmak (82' Melih Okutan), İrfan Başaran (66' Andre Santos), Mustafa Durak (60' Guido Kocer), Burak Asan, Rydell Poepon
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum, Erkan Özdamar
Goller: DK 90: (Boluspor), DK 90: Andre Santos (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 48: İrfan Başaran (Boluspor), DK 65: Furkan Şeker (Boluspor), DK 73: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 74: Recep Aydın (Giresunspor)
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