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Manisaspor 0 - Çaykur Rizespor 3
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MANİSASPOR 0 - ÇAYKUR RİZESPOR 3

Manisaspor 0 - Çaykur Rizespor 3

TFF 1.Lig 18. haftasında Manisaspor ile Çaykur Rizespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.

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Manisaspor 0 - Çaykur Rizespor 3

TFF 1.Lig 18. haftasında Manisaspor ile Çaykur Rizespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Tok, Hikmet Balioğlu, Abdülkadir Korkut (68' Kağan Miray Bağış), Berk Cambaz (24' Alper Önal), Ümit Yasin Arslan, Slavko Perovic, Nikola Mikic, Timur Karagülmez, Constantin Bakaki (54' Bilal Sebaihi), Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu (89' Emir Han Topçu), Orhan Ovacıklı (78' Koray Altınay), Marwane Saadane, Galip Güzel, Recep Niyaz, Süleyman Koç (64' Özgür Çek), Robin Yalçın, Vedat Muriqi, Braian Samudio

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Emre Malok, Cemal Bingül, Habip Tiryaki, Mert Güzenge

Goller: DK 72: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 76: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 80: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 52: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 60: Nikola Mikic (Manisaspor), DK 90: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)

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