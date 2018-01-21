Manisaspor 0 - Çaykur Rizespor 3
TFF 1.Lig 18. haftasında Manisaspor ile Çaykur Rizespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.
Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Tok, Hikmet Balioğlu, Abdülkadir Korkut (68' Kağan Miray Bağış), Berk Cambaz (24' Alper Önal), Ümit Yasin Arslan, Slavko Perovic, Nikola Mikic, Timur Karagülmez, Constantin Bakaki (54' Bilal Sebaihi), Asım Hamzaçebi
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu (89' Emir Han Topçu), Orhan Ovacıklı (78' Koray Altınay), Marwane Saadane, Galip Güzel, Recep Niyaz, Süleyman Koç (64' Özgür Çek), Robin Yalçın, Vedat Muriqi, Braian Samudio
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Cemal Bingül, Habip Tiryaki, Mert Güzenge
Goller: DK 72: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 76: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 80: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 52: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 60: Nikola Mikic (Manisaspor), DK 90: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)
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