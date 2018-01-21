Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 18. haftasında Altınordu ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Adem Alkaşi, Andreas Tatos, Lamine Dıarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Selahattin Altay, Yasin Kol
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