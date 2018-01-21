﻿
Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU - ELAZIĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 18. haftasında Altınordu ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

349 Okunma

Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 18. haftasında Altınordu ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Adem Alkaşi, Andreas Tatos, Lamine Dıarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Selahattin Altay, Yasin Kol

﻿

Altınordu 2 - Elazığspor 1
Elazığspor'un adı değişti
Altınordu, Berkay Samancı'yı transfer etti
1. Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı
Elazığspor Iraklı orta sahayı transfer etti
Altınordu'nun kaptanları 2018'den umutlu!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿