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Bayburtspor 3 - Erzin Belediyespor 1
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BAYBURTSPOR 3 - ERZİN BELEDİYESPOR 1

Bayburtspor 3 - Erzin Belediyespor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Bayburtspor ile Erzin Belediyespor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

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Bayburtspor 3 - Erzin Belediyespor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Bayburtspor ile Erzin Belediyespor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Gökhan Korkmaz (64' Güray Gazioğlu), Hacı Şükrü Çiçek (46' Eren Açıkgöz), Mert Özyıldırım, Yunus Ünsal (83' Aykut Sarıdoğan)

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Erzin Belediyespor: Emre Yılmaz, Melih Şencan, Umut Çelik, Ender Gör, Önder Selimoğlu, Nureddin Ersoy, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Sefa Ayberk Yürür, Ali Ercan

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Harun Toplar, Okan Gürdiş, Servet Bozkurt, Enes Ahı

Goller: DK 8: Ali Ercan (Erzin Belediyespor), DK 65: Güray Gazioğlu (Bayburtspor), DK 79: Güney Tutcuoğlu (Bayburtspor), DK 90: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor)

Sarı Kart: DK 37: Gökhan Korkmaz (Bayburtspor)

Kırmızı Kart: DK 45: Umut Çelik (Erzin Belediyespor)

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