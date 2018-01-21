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Batman Petrol 2 - Bayrampaşa 0
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BATMAN PETROL 2 - BAYRAMPAŞA 0

Batman Petrol 2 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Batman Petrol ile Bayrampaşa Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Batman Petrol 2-0 kazandı.

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Batman Petrol 2 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Batman Petrol ile Bayrampaşa Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Batman Petrol 2-0 kazandı.

Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Erman Taşkın, Halil Aşut (83' Hakan Soylu), Ramazan Kaya, Emre Bayram, Emre Aydın, Samed Kartal (77' Fahri Küçükkurt), Reha Kurt

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat, Ahmet Keleş, Bülent Kocabey, Polat Güren, Benhur Keser, Sefa Korkmaz, Batuhan Kurt, Yavuz Ayazoğlu

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Hakem: Mehmet Semih Güçlü, Asker Açıkgöz, Ahmet Deveci, Derviş Verimlibağ

Goller: DK 12: Reha Kurt (Batman Petrol), DK 60: Emre Bayram (Batman Petrol)

Sarı Kartlar: DK 25: Samed Kartal (Batman Petrol), DK 74: Celal Aras (Batman Petrol), DK 79: Ensar Çetinkaya (Batman Petrol), DK 87: Bülent Kocabey (Bayrampaşa)

Kırmızı Kart: DK 74: Celal Aras (Batman Petrol)

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İşte Batman Petrol - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler
Manisa BŞB.SK 1 - Bayrampaşa 2
Manisa BŞB.SK 1 - Bayrampaşa 2
Manisa BŞB.SK 1 - Bayrampaşa 2
Batman Petrol 3 - Çatalca Spor 0
İşte Manisa BŞB.SK - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler
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