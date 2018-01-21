Batman Petrol 2 - Bayrampaşa 0
TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Batman Petrol ile Bayrampaşa Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Batman Petrol 2-0 kazandı.
Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Erman Taşkın, Halil Aşut (83' Hakan Soylu), Ramazan Kaya, Emre Bayram, Emre Aydın, Samed Kartal (77' Fahri Küçükkurt), Reha Kurt
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
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Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat, Ahmet Keleş, Bülent Kocabey, Polat Güren, Benhur Keser, Sefa Korkmaz, Batuhan Kurt, Yavuz Ayazoğlu
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Semih Güçlü, Asker Açıkgöz, Ahmet Deveci, Derviş Verimlibağ
Goller: DK 12: Reha Kurt (Batman Petrol), DK 60: Emre Bayram (Batman Petrol)
Sarı Kartlar: DK 25: Samed Kartal (Batman Petrol), DK 74: Celal Aras (Batman Petrol), DK 79: Ensar Çetinkaya (Batman Petrol), DK 87: Bülent Kocabey (Bayrampaşa)
Kırmızı Kart: DK 74: Celal Aras (Batman Petrol)
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