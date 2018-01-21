Atiker Konyaspor 2 - Trabzonspor 2
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (46' Eren Albayrak), Ali Turan, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora (72' Orkan Çınar), Petar Filipovic, Deni Milosevic, Mustapha Yatabare (84' Amir Hadziahmetovic)
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Jan Durica, Joao Pereira, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (80' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı (55' Jose Sosa), Dame N'doye (73' Matus Bero), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa
Goller: DK 77: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 83: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 90: Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), DK 90: Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 67: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 72: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), DK 72: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 90: Petar Filipovic (Atiker Konyaspor), DK 90: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 90: Wilfred Moke (Atiker Konyaspor)
Kırmızı Kartlar: DK 18: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 90: Tomas Hubocan (Trabzonspor)
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