﻿
Atiker Konyaspor 2 - Trabzonspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATİKER KONYASPOR 2 - TRABZONSPOR 2

Atiker Konyaspor 2 - Trabzonspor 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

456 Okunma

Atiker Konyaspor 2 - Trabzonspor 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (46' Eren Albayrak), Ali Turan, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora (72' Orkan Çınar), Petar Filipovic, Deni Milosevic, Mustapha Yatabare (84' Amir Hadziahmetovic)

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Jan Durica, Joao Pereira, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (80' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı (55' Jose Sosa), Dame N'doye (73' Matus Bero), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa

Goller: DK 77: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 83: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 90: Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), DK 90: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 67: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 72: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), DK 72: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 90: Petar Filipovic (Atiker Konyaspor), DK 90: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 90: Wilfred Moke (Atiker Konyaspor)

Kırmızı Kartlar: DK 18: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 90: Tomas Hubocan (Trabzonspor)

﻿

İşte Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Trabzonspor, Konya deplasmanında
Atiker Konyaspor'dan seribaşı eleştirisi...
Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿