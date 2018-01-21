Demir Grup Sivasspor 1 - Akhisar Bel. 1
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Akhisar Bel. Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (72' Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç (81' Muhammet Demir), Thievy Bifouma (86' Zoro Cyriac), Arouna Kone
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Dany Nounkeu, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (58' Bilal Kısa), Daniel Larsson (59' Paulo Henrique), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Evgen Seleznyov (71' Muğdat Çelik)
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil, Serkan Çınar
Goller: DK 52: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 72: Olcan Adın (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 31: Sergiy Rybalka (Demir Grup Sivasspor), DK 57: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.), DK 85: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.)
Kırmızı Kart: DK 67: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.)
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