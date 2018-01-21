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Demir Grup Sivasspor 1 - Akhisar Bel. 1
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - AKHİSAR BEL. 1

Demir Grup Sivasspor 1 - Akhisar Bel. 1

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Akhisar Bel. Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Demir Grup Sivasspor 1 - Akhisar Bel. 1

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Akhisar Bel. Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (72' Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç (81' Muhammet Demir), Thievy Bifouma (86' Zoro Cyriac), Arouna Kone

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Dany Nounkeu, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (58' Bilal Kısa), Daniel Larsson (59' Paulo Henrique), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Evgen Seleznyov (71' Muğdat Çelik)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil, Serkan Çınar

Goller: DK 52: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 72: Olcan Adın (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 31: Sergiy Rybalka (Demir Grup Sivasspor), DK 57: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.), DK 85: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.)

Kırmızı Kart: DK 67: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.)

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