Erbaaspor 0 - Dardanelspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Erbaaspor ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Ömer Demircan (46' Tolga Yıldız), Eşref Koçak, Sertaç Eren, Mahmuthan Samet Acar, Murat Kara, Oğuzhan Demirer, Kudret Kanoğlu, Taner Kahriman, Murat Hacıoğlu (60' Özgür Meriç Gayretli)
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Veli Akbulut, Hüseyin Cankurt Atasoy, Şahinali Terzi (88' Sinan Akgöl), Sergen Piçinciol, Serhat Yazgan (66' Fatih Bozok), Ahmet Yazar (72' Furkan Polat), Ahmet Mert Bayındır, Uğur Uğur, Fırat Aras
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Yüksel, Okan Akbal, Ozan Bekar, Ahmet Can
Sarı Kart: DK 62: Ahmet Mert Bayındır (Dardanelspor)
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