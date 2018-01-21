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Erbaaspor 0 - Dardanelspor 0
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ERBAASPOR 0 - DARDANELSPOR 0

Erbaaspor 0 - Dardanelspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Erbaaspor ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Erbaaspor 0 - Dardanelspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Erbaaspor ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Ömer Demircan (46' Tolga Yıldız), Eşref Koçak, Sertaç Eren, Mahmuthan Samet Acar, Murat Kara, Oğuzhan Demirer, Kudret Kanoğlu, Taner Kahriman, Murat Hacıoğlu (60' Özgür Meriç Gayretli)

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Veli Akbulut, Hüseyin Cankurt Atasoy, Şahinali Terzi (88' Sinan Akgöl), Sergen Piçinciol, Serhat Yazgan (66' Fatih Bozok), Ahmet Yazar (72' Furkan Polat), Ahmet Mert Bayındır, Uğur Uğur, Fırat Aras

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Hakem: Emre Yüksel, Okan Akbal, Ozan Bekar, Ahmet Can

Sarı Kart: DK 62: Ahmet Mert Bayındır (Dardanelspor)

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Erbaaspor - Dardanelspor maç kadroları belli oldu...
Ofspor 4 - Dardanelspor 3
Erbaaspor 0 - Düzcespor 0
Erbaaspor 0 - Düzcespor 0
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