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Z. Kömürspor 0 - Altay 0
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Z. KÖMÜRSPOR 0 - ALTAY 0

Z. Kömürspor 0 - Altay 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 18. haftasında Z. Kömürspor ile Altay Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Z. Kömürspor 0 - Altay 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 18. haftasında Z. Kömürspor ile Altay Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Okan Duran, Şevket Güngör, Reşo Akın, Raşit Sevindir (76' Ercan Coşkun), Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan, Hüseyin Yılmaz (90' Berkan Akdeniz), Ertan Koç, Sabit Hakan Yılmaz (57' Cömert Kandemir)

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Altay: Egemen Gençalp, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Atakan Rıdvan Çankaya (46' İbrahim Ferdi Coşkun), Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener, Maksut Taşkıran (66' İhsan Furkan Deniz), Mustafa Murat Uslu, Muharrem Ozan Cengiz, Doğan Karakuş (77' Fatih Gül)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Abdulkadir Döner, Alper Oran

Sarı Kartlar: DK 15: Hüsamettin Yener (Altay), DK 27: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 41: Ali Kemal Özkan (Z. Kömürspor)

Kırmızı Kart: DK 38: Ertan Koç (Z. Kömürspor)

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