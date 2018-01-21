Z. Kömürspor 0 - Altay 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 18. haftasında Z. Kömürspor ile Altay Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Okan Duran, Şevket Güngör, Reşo Akın, Raşit Sevindir (76' Ercan Coşkun), Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan, Hüseyin Yılmaz (90' Berkan Akdeniz), Ertan Koç, Sabit Hakan Yılmaz (57' Cömert Kandemir)
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Altay: Egemen Gençalp, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Atakan Rıdvan Çankaya (46' İbrahim Ferdi Coşkun), Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener, Maksut Taşkıran (66' İhsan Furkan Deniz), Mustafa Murat Uslu, Muharrem Ozan Cengiz, Doğan Karakuş (77' Fatih Gül)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Abdulkadir Döner, Alper Oran
Sarı Kartlar: DK 15: Hüsamettin Yener (Altay), DK 27: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 41: Ali Kemal Özkan (Z. Kömürspor)
Kırmızı Kart: DK 38: Ertan Koç (Z. Kömürspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.