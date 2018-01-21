Hacettepe Spor 3 - Fethiyespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 18. haftasında Hacettepe Spor ile Fethiyespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 3-1 kazandı.
Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Aytaç Öden, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Çağrı Bülbül, Mahmut Bilir (76' Çayan Poshoroğlu), Kadir Arı, Burak Çolak, Berat Ayberk Özdemir (78' Serdarcan Eralp), Hüseyin Çolak
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
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Fethiyespor: Eser Altın, Efe Halil Özarslan (56' Hakan Olkan), Cemil Adıcan, Bilal Gücüyetmez, Çağatay Çeken, Umut Sözen, Yiğit Gökoğlan (72' Metin Sevinç), Mustafa Diler, Emrullah Yıldırım, Üstün Bilgi, Berat Tosun (61' Ensar Baykan)
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Segah Tunçkol, Kemal Mavi, Cihan Ataş
Goller: DK 51: Burak Çolak (Hacettepe Spor), DK 57: Hüseyin Çolak (Hacettepe Spor), DK 84: Umut Sözen (Fethiyespor), DK 90: Alaaddin Okumuş (Hacettepe Spor)
Sarı Kartlar: DK 10: Kadir Arı (Hacettepe Spor), DK 19: Cemil Adıcan (Fethiyespor), DK 38: Çağrı Bülbül (Hacettepe Spor), DK 40: Emrullah Yıldırım (Fethiyespor), DK 40: Mustafa Diler (Fethiyespor), DK 42: Burak Çolak (Hacettepe Spor), DK 73: Umut Sözen (Fethiyespor), DK 82: Serdarcan Eralp (Hacettepe Spor), DK 85: Fethi Özer (Hacettepe Spor)
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