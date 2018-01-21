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Keçiörengücü 3 - Bucaspor 3
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KEÇİÖRENGÜCÜ 3 - BUCASPOR 3

Keçiörengücü 3 - Bucaspor 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Keçiörengücü ile Bucaspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Keçiörengücü 3 - Bucaspor 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Keçiörengücü ile Bucaspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Tarık Mayhoş, Ayhan Gürbüz, Umut Pusat (71' Uğur Albayrak), Burak Aydın, Okan Baydemir, İlyas Yavuz, Abdurrahman Kuyucu (59' Berat Satılmış), Okan Eken

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Abdullah Balikuv (81' Enes Alıç), Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Onur Alkan (73' Ömer Kanberoğlu), İbrahim Şirin, Kerem Atakan Kesgin (78' Emre Toraman), Saruhan Fındıkcı, İlyas Çakmak, Alpay Aldemir

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Hakem: Atilla Karaoğlan, Özcan Genel, Onur Tanrıverdi, Volkan Okur

Goller: DK 13: İlyas Yavuz (Keçiörengücü), DK 30: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 32: Saruhan Fındıkcı (Bucaspor), DK 48: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 57: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 59: İlyas Çakmak (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Emre Özkan (Bucaspor), DK 45: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 50: Sancar Yıldırım (Bucaspor), DK 66: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 70: Uğurcan Yazğılı (Bucaspor), DK 76: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 85: Emre Toraman (Bucaspor), DK 90: İlyas Çakmak (Bucaspor)

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