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Tarsus İdman Yurdu 2 - Utaş Uşakspor 2
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TARSUS İDMAN YURDU 2 - UTAŞ UŞAKSPOR 2

Tarsus İdman Yurdu 2 - Utaş Uşakspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 18. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Utaş Uşakspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tarsus İdman Yurdu 2 - Utaş Uşakspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 18. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Utaş Uşakspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Serkan Küçük, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Samet Eker (61' Muhammed Ali Kurt), Abdurrahman Canlı, Ergun Cengiz (74' Alper Yener), Ferhat Duman (61' Mahmut Metin)

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş (74' Doğan Seçkin Şavkın), Oğuzhan Yıldırım (74' Selçuk Yıldırım), Emrah Taysı, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Şemsettin Ender Kılıç, Nurettin Çağlar, Özgen Erdem (46' Tayfur Emre Yılmaz), Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Turgut Doman, Fatih Pazı, Yunus Doğan, Barkın Kara

Goller: DK 9: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), DK 19: Levent Aktuğ (Tarsus İdman Yurdu), DK 51: Ekrem Sütçü (Utaş Uşakspor), DK 85: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 23: İbrahim Hırçın (Tarsus İdman Yurdu), DK 43: Ekrem Sütçü (Utaş Uşakspor), DK 50: Yasin Elmas (Tarsus İdman Yurdu), DK 56: Oğuzhan Yıldırım (Utaş Uşakspor), DK 62: Emrah Taysı (Utaş Uşakspor), DK 85: Barış Türkmen (Tarsus İdman Yurdu)

Kırmızı Kartlar: DK 51: Nurullah Kaya (Tarsus İdman Yurdu), DK 56: Yasin Elmas (Tarsus İdman Yurdu)

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