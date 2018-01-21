Muğlaspor 2 - Erokspor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 18. haftasında Muğlaspor ile Erokspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Alican Özaltun, Onur Uğlu, Sergen Çelik, Veysel Kılıç, Ender Acar (67' Oğuzhan Yalçın), Ali Koçak (51' Berkay Yüksel), Alparslan Emre Çapar, Emre Gemici (78' Murat Can Yayla), Melik Yeğin
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
Haberleri İstatistikleri
Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Gökalp Seçal, Tolga Tekin, Günay Şakar, Adem Aydın, Muharrem Efe (78' Uğur Işıkal), Aykut Emre Yakut, Alper Karaman (66' Safa Çağlar), Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Zafer Turan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alpaslan Şen, Soner Akgün, Halil Altun, Mehmet Kara
Goller: DK 20: Adem Aydın (Erokspor), DK 64: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 76: Melik Yeğin (Muğlaspor), DK 89: Adem Aydın (Erokspor)
Sarı Kart: DK 26: Adem Aydın (Erokspor)
Kırmızı Kartlar: DK 86: Gökalp Seçal (Erokspor), DK 88: Berkay Yüksel (Muğlaspor)
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