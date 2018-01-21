﻿
Muğlaspor 2 - Erokspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUĞLASPOR 2 - EROKSPOR 2

Muğlaspor 2 - Erokspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 18. haftasında Muğlaspor ile Erokspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

365 Okunma

Muğlaspor 2 - Erokspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 18. haftasında Muğlaspor ile Erokspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Alican Özaltun, Onur Uğlu, Sergen Çelik, Veysel Kılıç, Ender Acar (67' Oğuzhan Yalçın), Ali Koçak (51' Berkay Yüksel), Alparslan Emre Çapar, Emre Gemici (78' Murat Can Yayla), Melik Yeğin

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Gökalp Seçal, Tolga Tekin, Günay Şakar, Adem Aydın, Muharrem Efe (78' Uğur Işıkal), Aykut Emre Yakut, Alper Karaman (66' Safa Çağlar), Abdülkadir Akyıldız

Teknik Direktör: Zafer Turan

Hakem: Alpaslan Şen, Soner Akgün, Halil Altun, Mehmet Kara

Goller: DK 20: Adem Aydın (Erokspor), DK 64: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 76: Melik Yeğin (Muğlaspor), DK 89: Adem Aydın (Erokspor)

Sarı Kart: DK 26: Adem Aydın (Erokspor)

Kırmızı Kartlar: DK 86: Gökalp Seçal (Erokspor), DK 88: Berkay Yüksel (Muğlaspor)

﻿

ETİKETLER #Muğlaspor
Muğlaspor - Erokspor maç kadroları belli oldu...
Muğlaspor 0 - Darıca G.Birliği 0
Muğlaspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
K.Erciyesspor 2 - Muğlaspor 4
İşte K.Erciyesspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿