Kozan Bel.SK 0 - Kemerspor 2003 1
TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Kozan Bel.SK ile Kemerspor 2003 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 1-0 kazandı.
Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Hakan Doğru, Semih Oğuz, Oğuzhan Malcı, Sedat Dağ (67' Metehan Yatkın), Emrah Kaya, Yasin Hatipoğlu, Hakan Çakır, Savaş Yorulmaz (79' Ercan Güneri), Murat Torun, Ertuğrul Köktürk (76' Gökhan Erdoğan)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can, Fikret Sevilgen, Abdulsamet Burak, Atakan Cangöz, Ahmet Mümin Papaker, Akın Akman, Görkem Dalmaz (90' Yunus Gündoğdu), Selim Demir, Doğukan Sinik (73' Oğuz Sabankay), Deniz Ataç
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Levent Balcı, Koray Can Karadedeli, Adem Şahin, Serkan Cantürk
Gol: DK 88: Oğuz Sabankay (Kemerspor 2003)
Sarı Kartlar: DK 32: Fikret Sevilgen (Kemerspor 2003), DK 32: Hakan Çakır (Kozan Bel.SK), DK 36: Ahmet Mümin Papaker (Kemerspor 2003), DK 73: Abdulsamet Burak (Kemerspor 2003)
Kırmızı Kart: DK 90: Abdulsamet Burak (Kemerspor 2003)
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