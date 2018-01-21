Çorum Bel. 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 3
TFF 3.Lig 3.Grup 18. haftasında Çorum Bel. ile Büyükçekmece Tepecikspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-1 kazandı.
Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Yakup Kayış, Akın Karaaslan (79' Selim Dilli), Yakup Yiğit, Mehmet Zahit Çınar, Mert Sarı, Özgür Kedikli, Yasin Dülger (75' Taner Gürsoy), Salim Uzun (75' Emre Okur), Doğan Can Davas, Abuzer Toplu
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Haberleri İstatistikleri
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Caner Bulut, Emrah Yollu, Ramazan Aydın (87' Bülent Demir), Yusuf Atay, Mehmet Arı (79' Mert Öner), Recep Metin, Fırat Bozkurt, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel (87' Yılmaz Lüle)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Soyutürk, Necdet Çelik, Şefik Öner, Tolga Tugay İnan
Goller: DK 17: Abuzer Toplu (Çorum Bel.), DK 28: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 44: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Mert Öner (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Taner Gürsoy (Çorum Bel.), DK 35: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 35: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 44: Doğan Can Davas (Çorum Bel.), DK 44: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Yılmaz Lüle (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Yakup Yiğit (Çorum Bel.)
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