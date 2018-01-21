Kocaelispor 0 - Sultanbeyli Bel. 2
TFF 3.Lig 3.Grup 18. haftasında Kocaelispor ile Sultanbeyli Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-0 kazandı.
Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak (46' Fatih Adıgüzel), Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Burak Özbakır, Mesut Özdemir, Sefa Narin (35' İshak Kurt), Mert Yavuz, Ali Keten, Gökdeniz Bayrakdar (43' Özgür Sürekçi), Sinan Pektemek
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Haberleri İstatistikleri
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Dursun Türk, Fatih Dalgıç (88' Serkan Silan), Hakan Akman (78' Ufuk Ayaydın), Gökhan Cingirt, Anıl Gir (90' Mehmet Can Işık)
Teknik Direktör: İhsan İdikut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Ertuğan, Bekir Yücel, Ahmet Eken, Burak Akdağ
Goller: DK 11: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.), DK 25: Fatih Dalgıç (Sultanbeyli Bel.)
Sarı Kartlar: DK 28: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 40: Sinan Pektemek (Kocaelispor), DK 60: Kemal Can Aydemir (Kocaelispor), DK 74: Hasan Kaya (Sultanbeyli Bel.), DK 79: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.), DK 83: Ali Keten (Kocaelispor)
Kırmızı Kart: DK 45: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.)
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