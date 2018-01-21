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Lider, Erzurum deplasmanında
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LİDER, ERZURUM DEPLASMANINDA

Lider, Erzurum deplasmanında

Lider Ankaragücü sezonun ikinci yarısında Erzurum deplasmanında

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Topladığı 34 puanla ilk devreyi lider bitiren Ankaragücü, ikinci devreyi Erzurum'da açacak.

İlk yarının son maçında Adana Demirspor'a yenilen Ankaragücü, deplasmanda Erzurumspor'u mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir giriş yapmak istiyor.

Erzurumspor ikinci devrenin ilk maçında lideri mağlup ederek taraftarlarına galibiyet hediye etmeyi hedefliyor..

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Onur Karabaş yönetecek. Karabaş'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş olacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ankaragücü'nde cezalı Putsila bu maçta forma giyemeyecek.

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