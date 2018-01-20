Fenerbahçe 2 - Göztepe 1
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla (63' Roberto Soldado), Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (63' Mathieu Valbuena), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano (72' Alper Potuk), Fernandao
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran (90' Ömer Şişmanoğlu), Selçuk Şahin (68' Sabri Sarıoğlu), Andre Castro, Tayfur Bingöl (58' Andre Poko), Halil Akbunar, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 15: Fernandao (Fenerbahçe), DK 59: Andre Poko (Göztepe), DK 90: Milos Kosanovic (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 11: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 44: Kadu (Göztepe), DK 90: Tanju Kayhan (Göztepe), DK 90: Andre Castro (Göztepe)
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