﻿
Fenerbahçe 2 - Göztepe 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE 2 - GÖZTEPE 1

Fenerbahçe 2 - Göztepe 1

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

210 Okunma

Fenerbahçe 2 - Göztepe 1

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla (63' Roberto Soldado), Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (63' Mathieu Valbuena), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano (72' Alper Potuk), Fernandao

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran (90' Ömer Şişmanoğlu), Selçuk Şahin (68' Sabri Sarıoğlu), Andre Castro, Tayfur Bingöl (58' Andre Poko), Halil Akbunar, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 15: Fernandao (Fenerbahçe), DK 59: Andre Poko (Göztepe), DK 90: Milos Kosanovic (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 11: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 44: Kadu (Göztepe), DK 90: Tanju Kayhan (Göztepe), DK 90: Andre Castro (Göztepe)

﻿

Fenerbahçe - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!
Van Persie'den veda mesajı
Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...
Fenerbahçe'de aranan sol bek bulundu!
F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿