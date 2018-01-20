"Bizim için hiç iyi olmadı..."

TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Maçı kazanmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayan İldiz, "İlk 45 dakika iyi değildik. Sert bir mücadele oldu. İkinci yarıda oyunu toparladık, iyi oynamaya başladık ve golü bulduk. Golden hemen sonra gol yememiz moralimizi bozdu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu bizim adımıza iyi olmadı. Çok üzgünüz." diye konuştu.