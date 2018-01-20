Özat 4 transfer istiyor...

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Özat, “Özellikle kreatif bir oyuncu yani 8-10 oynayabilen oyunu içeride yönlendirecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Çok anormal bir şey olmazsa hafta içi oyuncuya kavuşuruz. Her bölgede iki tane oyuncu olsun istiyoruz. Bir tane acil sol stopere ve ikinci kalecimiz sakatlanınca Hoff’a bir şey olursa kaleci sıkıntısı çekmemiz bize büyük darbe vurabilir. Alper’e alternatif iyi bir oyuncu almalıyız diye düşünüyorum. Yönetim bu konuda çaba sarf ediyor” diye konuştu.
Kupa hedeflerinin de sorulduğu Ümit Özat, “Bazıları o kadar art niyetli düşünüyor ki, öncelik lig deyince kupayı önemsemiyor diyorlar. Kupayı kazandın, baktın ligden düşmüşsün. İki maç daha arttı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye’nin kupası, Gençlerbirliği’nin iki tane kupası var üçüncüyü kazanmak isteriz. Galatasaray ya da Beşiktaş çıkmış tek tek hepsini elememiz lazım. Bizim için gelişme var, tecrübe maçları olur. Bir de eleştiri getirmek istiyorum. Bu tarz maçlarda seri başların kaldırılması lazım. Çünkü diğer takımların da yükselebilme şanslarının daha da yükselmesi lazım. Bir de kulübeler de takımlar gibi değişse. Savunmaya hakim olamıyoruz. Takımda yerler değişirken, kulübenin değişmesini isteriz. Takdir futbolu yöneten büyüklerin” diye cevapladı.
Galatasaray’ın transfer gündeminde olan ve bugün takımın ikinci golünü atan Uğur Çifti hakkında sorulan soruya Özat, “Ben oyuncularımla ilgili güzel bir şey söyleyince adımı pazarlamacıya çıkarıyorlar. Uğur giderse sol stoperi hem bek oynayacak şekilde almamız lazım. Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyor. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem. Onlar çalışmalarıyla her şeyin en güzelini hak ediyorlar” diye cevap verdi.
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