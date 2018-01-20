﻿
Halkbank üç puanla dönüyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK ÜÇ PUANLA DÖNÜYOR

Halkbank üç puanla dönüyor

Voleybolda Efeler Ligi’nin 14.hafta karşılaşmasında Halkbank, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek puanını 37,175’e yükseltti.

402 Okunma

 

Voleybolda Efeler Ligi’nin 14.hafta karşılaşmasında Halkbank, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek puanını 37,175’e yükseltti. Başkent ekibi, önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la Ankara’da puan mücadelesine çıkacak.

 

Salon: Akatlar-İstanbul

Hakemler: Ramazan Çevik, Seçkin Yener

Beşiktaş: Muhammet, Ahmet, Baran, Batuhan, Mert, Onur (Dğuzhan, Murat, Serhat, Mithat, Alican)

Halkbank ANKARA: Emre, Mustafa, Burutay, Faik Samed, Chernokozhev, Lucas Loh, (Hasan, Alperay, Abdullah, Furkan)

Setler: 23-25, 14-25, 16-25

Süre: 1.07 (26, 20, 21)

ETİKETLER
1
Özat 4 transfer istiyor...
Osmanlıspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Ormanspor deplasmanda kazandı
Halkbank, Beşiktaş'ı 3-0 geçti
Ofspor 1 - Y.Altındağ Bel. 0
7
K Karabükspor 0 - Gençlerbirliği 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿