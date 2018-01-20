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Fenerbahçe - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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FENERBAHÇE - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 18. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Jose Fernando Vıana De Santana, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Göztepe: Selçuk Şahin, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan, Mustafa Öğretmenoğlu

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