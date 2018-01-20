Fenerbahçe - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 18. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Jose Fernando Vıana De Santana, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Selçuk Şahin, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan, Mustafa Öğretmenoğlu
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