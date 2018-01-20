Osmanlıspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Osmanlıspor ile Evkur Y.Malatyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (77' Tortol Lumanza Lembi), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Raheem Lawal (31' Adrien Regattin), Aminu Umar, Souleymane Doukara (64' Sokol Cikalleshi)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Murat Yıldırım, Sadio Diallo (77' Emanuel Dening), Azubuike Godson, Adem Büyük, Turgut Doğan Şahin (62' Eren Tozlu), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Arda Kardeşler
Sarı Kartlar: DK 11: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 82: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.