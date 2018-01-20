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Osmanlıspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
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OSMANLISPOR 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

Osmanlıspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Osmanlıspor ile Evkur Y.Malatyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmanlıspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Osmanlıspor ile Evkur Y.Malatyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (77' Tortol Lumanza Lembi), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Raheem Lawal (31' Adrien Regattin), Aminu Umar, Souleymane Doukara (64' Sokol Cikalleshi)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Murat Yıldırım, Sadio Diallo (77' Emanuel Dening), Azubuike Godson, Adem Büyük, Turgut Doğan Şahin (62' Eren Tozlu), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Arda Kardeşler

Sarı Kartlar: DK 11: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 82: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor)

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