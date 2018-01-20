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Bursaspor'dan Gazişehir Gaziantep’e transfer
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BURSASPOR'DAN GAZİŞEHİR GAZİANTEP’E TRANSFER

Bursaspor'dan Gazişehir Gaziantep’e transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu İsmail Konuk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un savunma oyuncusu İsmail Konuk ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, İsmail Konuk'un kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya geldiği ve kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı ifade edildi. Ayrıca, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.
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