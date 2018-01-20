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Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ TAKAS TEKLİFİ!

Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Süper Lig'de ara transfer döneminde önce Arda Turan, sonra Riad Bajic bombasını patlatan Başakşehir'in, Sarı-Lacivertli ekibe 'İrfan Can Kahveci - Ozan Tufan' takasını teklif ettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’la büyük problemler yaşayan ve kadro dışı kalan Ozan Tufan için Süper Lig’den flaş bir teklif geldi. Milli futbolcuya talip olan Anderlecht ve Real Betis’in ardından Başakşehir’in de Ozan için girişimlere başladığı, hatta Başkan Gösel Gümüşdağ’ın Aziz Yıldırım’a ilk teklifini ilettiği belirtildi.

Ozan Tufan'a karşılık İrfan Can 

Arda Turan gibi önemli bir yıldız transferine imza atan Başakşehir’in Ozan Tufan için Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’yi önerdiği, ilk etapta iki kulübün de bu takas teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Ozan Tufan’dan zaten yararlanmayacak olan Aykut Kocaman’ın yetenekli sol ayak İrfan Can Kahveci’ye ‘olur’ dediği bildirilirken, Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı’nın Ozan Tufan’ı beğendiği ve Emre Belözoğlu – Arda Turan ikilisinin yanında kariyerinde yeniden bir çıkış yakalayacağına inandığı ifade edildi. (STAR)
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