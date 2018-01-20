﻿
Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR 1 - İSTANBULSPOR 2

Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 2

TFF 1.Lig 18. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.

296 Okunma

Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 2

TFF 1.Lig 18. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Felix Michel (64' Hasan Ayaroğlu), Erkan Zengin, Uğur İnceman (75' İbrahim Halil Öner), Hasan Hüseyin Acar, Semih Güler (89' Muhammet Serdar Yazıcı), Bruno Mezenga, Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör: Yücel İldiz

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik (52' Ali Dere), Halil Çolak, Onur Ergün, Muhammed Demirci (70' Onur Kolay), Aldin Cajic, Kubilay Aktaş, Nemanja Kojic

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Vural Gül, Caner Ak

Goller: DK 61: Felix Michel (Eskişehirspor), DK 62: Nemanja Kojic (İstanbulspor), DK 85: Halil Çolak (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 63: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 90: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

﻿

"Bizim için hiç iyi olmadı..."
Eskişehirspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1. Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı
Eskişehirspor'dan transfer açıklaması
Eskişehirspor 1 - Adanaspor 2
İstanbulspor 1 - Elazığspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿