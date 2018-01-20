Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 2
TFF 1.Lig 18. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Felix Michel (64' Hasan Ayaroğlu), Erkan Zengin, Uğur İnceman (75' İbrahim Halil Öner), Hasan Hüseyin Acar, Semih Güler (89' Muhammet Serdar Yazıcı), Bruno Mezenga, Chikeluba Ofoedu
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik (52' Ali Dere), Halil Çolak, Onur Ergün, Muhammed Demirci (70' Onur Kolay), Aldin Cajic, Kubilay Aktaş, Nemanja Kojic
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Vural Gül, Caner Ak
Goller: DK 61: Felix Michel (Eskişehirspor), DK 62: Nemanja Kojic (İstanbulspor), DK 85: Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 63: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 90: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
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