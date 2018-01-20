Ormanspor deplasmanda kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, deplasmanda Adana ASKİ'yi 64-61 yendi.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz, Kazım Çetin, Murat Zafer
Adana ASKİ: Nilay Kartaltepe 6, Ceyda Sinan 2, Snow 12, Nacickaite 12, Marina Baş 19, Şaziye İvegin Üner 10, Melike Bakırcıoğlu, Bircan Gökdemir, Gamze Takmaz
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 3, Kulichova 10, Şerife Onar 8, Thomas 19, Sykes 18, Safiye Karaman 4, Ivankovic 2, Ayşe Pelin Gürçavdı
1. Periyot: 15-15
Devre: 23-34
3. Periyot: 41-45
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