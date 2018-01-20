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Ormanspor deplasmanda kazandı
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ORMANSPOR DEPLASMANDA KAZANDI

Ormanspor deplasmanda kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, deplasmanda Adana ASKİ'yi 64-61 yendi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, deplasmanda Adana ASKİ'yi 64-61 yendi.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Önder Yılmaz, Kazım Çetin, Murat Zafer

Adana ASKİ: Nilay Kartaltepe 6, Ceyda Sinan 2, Snow 12, Nacickaite 12, Marina Baş 19, Şaziye İvegin Üner 10, Melike Bakırcıoğlu, Bircan Gökdemir, Gamze Takmaz

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 3, Kulichova 10, Şerife Onar 8, Thomas 19, Sykes 18, Safiye Karaman 4, Ivankovic 2, Ayşe Pelin Gürçavdı

1. Periyot: 15-15

Devre: 23-34

3. Periyot: 41-45

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