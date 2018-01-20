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Halkbank, Beşiktaş'ı 3-0 geçti
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HALKBANK, BEŞİKTAŞ'I 3-0 GEÇTİ

Halkbank, Beşiktaş'ı 3-0 geçti

Halkbank, Voleybolda Efeler Ligi’nin 14.hafta karşılaşmasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek puanını 37,175’e yükseltti.

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Halkbank, Voleybolda Efeler Ligi’nin 14.hafta karşılaşmasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek puanını 37,175’e yükseltti.

Başkent ekibi, önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la Ankara’da puan mücadelesine çıkacak.

Salon: Akatlar-İstanbul

Hakemler: Ramazan Çevik, Seçkin Yener

Beşiktaş: Muhammet, Ahmet, Baran, Batuhan, Mert, Onur (Dğuzhan, Murat, Serhat, Mithat, Alican)

Halkbank ANKARA: Emre, Mustafa, Burutay, Faik Samed, Chernokozhev, Lucas Loh, (Hasan, Alperay, Abdullah, Furkan)

Setler: 23-25, 14-25, 16-25

Süre: 1.07 (26, 20, 21)

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