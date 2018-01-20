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Çaykur Rizesporlu Ümit Kurt, ameliyat oldu
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ÇAYKUR RİZESPORLU ÜMİT KURT, AMELİYAT OLDU

Çaykur Rizesporlu Ümit Kurt, ameliyat oldu

Çaykur Rizespor takımında forma giyen futbolcu Ümit Kurt, Kayseri'de özel bir hastanede ameliyat edildi.

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Çaykur Rizespor futbol takımında forma giyen futbolcu Ümit Kurt , Acıbadem Kayseri Hastasi'nde ameliyat edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu futbolcu Ümit Kurt'a Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından "sol diz artroskopik menisküs" ameliyatı uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan futbolcunun 4 hafta sonra sahalara dönmesi beklendiği bildirildi.
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