Galatasaray'a transfer yasağı

FIBA, Russ Smith'in geçen seneki alacakları ödenmediği gerekçesiyle sarı kırmızılara ceza verdi.
FIBA cezayı geride kalan cuma günü açıklarken, kulüp bu hafta içinde para cezasını ödeyerek transfer cezasını kaldırmayı planlıyor.
Galatasaray Odeabank dışında Türkiye'den 10 kulübün daha transfer cezası bulunuyor.
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