﻿
Galatasaray'a transfer yasağı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'A TRANSFER YASAĞI

Galatasaray'a transfer yasağı

Galatasaray Odeabank'a transfer cezası geldi.

265 Okunma

FIBA, Russ Smith'in geçen seneki alacakları ödenmediği gerekçesiyle sarı kırmızılara ceza verdi.

FIBA cezayı geride kalan cuma günü açıklarken, kulüp bu hafta içinde para cezasını ödeyerek transfer cezasını kaldırmayı planlıyor.

Galatasaray Odeabank dışında Türkiye'den 10 kulübün daha transfer cezası bulunuyor.

ETİKETLER
1
Özat 4 transfer istiyor...
Halkbank üç puanla dönüyor
Osmanlıspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Ormanspor deplasmanda kazandı
Halkbank, Beşiktaş'ı 3-0 geçti
Ofspor 1 - Y.Altındağ Bel. 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿