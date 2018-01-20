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Beşiktaş Tosic ve Pepe'siz
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BEŞİKTAŞ TOSİC VE PEPE'SİZ

Beşiktaş Tosic ve Pepe'siz

Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

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Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, Antalya'ya götürülmedi.

Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumları belli oldu. Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığı Pepe ve Tosic'in yerine Vida - Mitrovic ikilisine görev verecek.

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