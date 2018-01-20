Ofspor 1 - Y.Altındağ Bel. 0
TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Ofspor ile Y.Altındağ Bel. İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.
Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydın, Gürkan Alver, Muhsin Polat, Selim Şahin, Muhammet Fettahoğlu, Nevzat Bilen, Furkan Karabatak, Sergen İlhan, Niyazi Çolak, Furkan Aydın
Teknik Direktör:
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Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Oktay Kancı, Salih Yurt, Mertcan Demirer, Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Yalçın Eycan Kaya, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Celal Genç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: İsmail Güzel, Muharrem Güzel, Çağlar Demirkıran, Ahmet Balkan
Gol: DK 51: Niyazi Çolak (Ofspor)
Kırmızı Kart: DK 38: Selim Şahin (Ofspor)
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