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Ofspor 1 - Y.Altındağ Bel. 0
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OFSPOR 1 - Y.ALTINDAĞ BEL. 0

Ofspor 1 - Y.Altındağ Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Ofspor ile Y.Altındağ Bel. İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.

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Ofspor 1 - Y.Altındağ Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Ofspor ile Y.Altındağ Bel. İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydın, Gürkan Alver, Muhsin Polat, Selim Şahin, Muhammet Fettahoğlu, Nevzat Bilen, Furkan Karabatak, Sergen İlhan, Niyazi Çolak, Furkan Aydın

Teknik Direktör:

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Oktay Kancı, Salih Yurt, Mertcan Demirer, Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Yalçın Eycan Kaya, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Celal Genç

Hakem: İsmail Güzel, Muharrem Güzel, Çağlar Demirkıran, Ahmet Balkan

Gol: DK 51: Niyazi Çolak (Ofspor)

Kırmızı Kart: DK 38: Selim Şahin (Ofspor)

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