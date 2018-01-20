K Karabükspor 0 - Gençlerbirliği 2
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında K Karabükspor ile Gençlerbirliği Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.
K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Luis Ibanez, Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Murat Akın, Serdar Deliktaş (77' İshak Doğan), Leandrinho (67' Marius Alexe), Andrey Bliznichenko, Hamidou Traore, Ergin Keleş
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye, Aleksandar Scekic (75' Kamal Issah), Abdul Khalili (59' Marko Milinkovic), Aydın Karabulut (46' Ahmet İlhan Özek), Petar Skuletic
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın, Bahattin Şimşek
Goller: DK 60: Petar Skuletic (Gençlerbirliği), DK 90: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 63: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 83: Diallo Guidileye (Gençlerbirliği), DK 90: Luis Ibanez (K Karabükspor), DK 90: Osman Çelik (K Karabükspor), DK 90: Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
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