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K Karabükspor 0 - Gençlerbirliği 2
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K KARABÜKSPOR 0 - GENÇLERBİRLİĞİ 2

K Karabükspor 0 - Gençlerbirliği 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında K Karabükspor ile Gençlerbirliği Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Gençlerbirliği 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında K Karabükspor ile Gençlerbirliği Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Luis Ibanez, Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Murat Akın, Serdar Deliktaş (77' İshak Doğan), Leandrinho (67' Marius Alexe), Andrey Bliznichenko, Hamidou Traore, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye, Aleksandar Scekic (75' Kamal Issah), Abdul Khalili (59' Marko Milinkovic), Aydın Karabulut (46' Ahmet İlhan Özek), Petar Skuletic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın, Bahattin Şimşek

Goller: DK 60: Petar Skuletic (Gençlerbirliği), DK 90: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 63: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 83: Diallo Guidileye (Gençlerbirliği), DK 90: Luis Ibanez (K Karabükspor), DK 90: Osman Çelik (K Karabükspor), DK 90: Zeki Yavru (Gençlerbirliği)

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7
Abdurahman Kirmizi
20 Ocak 201820:32
Dune kadar kaliteli dedigi ve sorumlulugunu aldigi kadroyu yetersiz bulmus:) Senin hocaligini bende yaparim. Hem beceriksizce para harca sonra kendi yamugunu kapatmak icin tekrar harca. Suc sende degil sana o sansi verende
6
Turan turan
20 Ocak 201820:18
Umit hocayi sevmesem de artik elestirmekten protesto etmekten vazgeçmeliyiz.aksi takdirde bu hareketler takimi etkileyip düşmesine sebep olacak.evet yanlis giden seyler oldu. Hepimiz farkindayiz.fakat artik herseyi birakip tam destek zamani.bu takim zaten desteksiz büyüklerimiz yalniz birakiyo.taraftar olarak biz bari destek vermeliyiz. saygilar...
5
nöri gantar
20 Ocak 201818:39
hıdır dayı bana deyon bunları.Ama bunları diyosam bana değil dedirtenlere bakacan.ne başkanda iş var nede topçularda ne de sözde hocada yalan mı?gerçekleri söylemek ne zaman suç oldu?
4
Şakir
20 Ocak 201817:34
Bu toplama takımı herkes yenecek. İlk maçta oynadığımız Karabükspordan kimse var mıydı ? İlk 11'in 10 kişisi takımdan gitmiş. Yenmeyecekdik de ne yapacaktık ?
3
Hıdır
20 Ocak 201817:31
Zeka özürlü, şişko gibi kavramlar kullanan arkadaşa öncelikle essefle kınıyorum! Klasspor bu yorumu burada yayınlama hakkı olan kuruluş ve bundan ötürüde bir sorumluluğumuz var, sorumlu davranamaya davet ediyorum. Ve Gençlerbirliği camiasına bu galibiyetten dolayı kutluyorum.
2
Abdurahman Kirmizi
20 Ocak 201816:56
Ligin kirilma maclari ustuste gelecek Basaksehir Bjk vs kume dusmus takimi yendik sezarin hakki sezara..Devami gelsinde.
1
Amrhal
20 Ocak 201815:29
Haydi Gençler haydi biz ne zor günlerden geçtik ayakta kalmayı bildik bugünlerinde geçeceğiz Allah'ın izniyle Haydi Alkaralar savaşa devam
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