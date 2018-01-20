K Karabükspor 0 - Gençlerbirliği 2

Site Yorumları

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7 Abdurahman Kirmizi 20 Ocak 201820:32 Dune kadar kaliteli dedigi ve sorumlulugunu aldigi kadroyu yetersiz bulmus:) Senin hocaligini bende yaparim. Hem beceriksizce para harca sonra kendi yamugunu kapatmak icin tekrar harca. Suc sende degil sana o sansi verende

6 Turan turan 20 Ocak 201820:18 Umit hocayi sevmesem de artik elestirmekten protesto etmekten vazgeçmeliyiz.aksi takdirde bu hareketler takimi etkileyip düşmesine sebep olacak.evet yanlis giden seyler oldu. Hepimiz farkindayiz.fakat artik herseyi birakip tam destek zamani.bu takim zaten desteksiz büyüklerimiz yalniz birakiyo.taraftar olarak biz bari destek vermeliyiz. saygilar...

5 nöri gantar 20 Ocak 201818:39 hıdır dayı bana deyon bunları.Ama bunları diyosam bana değil dedirtenlere bakacan.ne başkanda iş var nede topçularda ne de sözde hocada yalan mı?gerçekleri söylemek ne zaman suç oldu?

4 Şakir 20 Ocak 201817:34 Bu toplama takımı herkes yenecek. İlk maçta oynadığımız Karabükspordan kimse var mıydı ? İlk 11'in 10 kişisi takımdan gitmiş. Yenmeyecekdik de ne yapacaktık ?

3 Hıdır 20 Ocak 201817:31 Zeka özürlü, şişko gibi kavramlar kullanan arkadaşa öncelikle essefle kınıyorum! Klasspor bu yorumu burada yayınlama hakkı olan kuruluş ve bundan ötürüde bir sorumluluğumuz var, sorumlu davranamaya davet ediyorum. Ve Gençlerbirliği camiasına bu galibiyetten dolayı kutluyorum.

2 Abdurahman Kirmizi 20 Ocak 201816:56 Ligin kirilma maclari ustuste gelecek Basaksehir Bjk vs kume dusmus takimi yendik sezarin hakki sezara..Devami gelsinde.