Kırıkhanspor 1 - 1461 Trabzon 0
TFF 3.Lig 2.Grup 18. haftasında Kırıkhanspor ile 1461 Trabzon Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 1-0 kazandı.
Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Doğan Altınkaya, Erhan Gözetlik, Mustafa Acar, İzzet Canlıka, Özcan Dağ (83' Oğuzhan Bayıroğlu), Mehmet Fırat Demir (73' Ahmet Karaman), Mehmet Akif Şerifoğlu, Hasan Demir (35' Egecan Çevir), Mustafa Olcaytu Ergen, Muzaffer Özcanlı
Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu
Haberleri İstatistikleri
1461 Trabzon: Ogün Çebi, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Semih Karadeniz, Yunus Emre Çakır, Melih Kabasakal, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Ali Han Aydın (53' Yüksel Şişman), Furkan Tütüncü, Ali Han Tunçer
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökhan Özbulut, Emre Aslan, Ömer Karakaya, Murat Göze
Gol: DK 70: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor)
Sarı Kartlar: DK 59: Aykut Civelek (1461 Trabzon), DK 73: Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor), DK 73: Yüksel Şişman (1461 Trabzon), DK 88: Yunus Emre Çakır (1461 Trabzon)
Kırmızı Kart: DK 68: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon)
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