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Kırıkhanspor 1 - 1461 Trabzon 0
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KIRIKHANSPOR 1 - 1461 TRABZON 0

Kırıkhanspor 1 - 1461 Trabzon 0

TFF 3.Lig 2.Grup 18. haftasında Kırıkhanspor ile 1461 Trabzon Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırıkhanspor 1-0 kazandı.

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Kırıkhanspor 1 - 1461 Trabzon 0

TFF 3.Lig 2.Grup 18. haftasında Kırıkhanspor ile 1461 Trabzon Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 1-0 kazandı.

Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Doğan Altınkaya, Erhan Gözetlik, Mustafa Acar, İzzet Canlıka, Özcan Dağ (83' Oğuzhan Bayıroğlu), Mehmet Fırat Demir (73' Ahmet Karaman), Mehmet Akif Şerifoğlu, Hasan Demir (35' Egecan Çevir), Mustafa Olcaytu Ergen, Muzaffer Özcanlı

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Semih Karadeniz, Yunus Emre Çakır, Melih Kabasakal, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Ali Han Aydın (53' Yüksel Şişman), Furkan Tütüncü, Ali Han Tunçer

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Hakem: Gökhan Özbulut, Emre Aslan, Ömer Karakaya, Murat Göze

Gol: DK 70: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor)

Sarı Kartlar: DK 59: Aykut Civelek (1461 Trabzon), DK 73: Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor), DK 73: Yüksel Şişman (1461 Trabzon), DK 88: Yunus Emre Çakır (1461 Trabzon)

Kırmızı Kart: DK 68: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon)

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İşte Kırıkhanspor - 1461 Trabzon maçında ilk 11'ler
Kırıkhanspor 1 - Turgutluspor 0
1461 Trabzon 5 - Van BŞB 2
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