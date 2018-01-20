Çatalca Spor 2 - 12 Bingölspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 18. haftasında Çatalca Spor ile 12 Bingölspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 2-0 kazandı.
Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Arif Güner, Selçuk Çalışır, Mehmet Kahvecioğlu, Serkan Urgancı, Emre Turgut (73' Barış Dillioğlu), Sertaç Gökaltın (90' Eyüpcan Delibalta), Ömer Faruk Acı (58' İsmail Sarı), Sadık Arda Yılmaztürk, Barış Kazer, Ufuk Özcan
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
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12 Bingölspor: Taylan Arman, Mehmet Sait Ulucan (90' Recep Macar), Doğancan Kılıç, Barış Şaffak (81' Gökhan Solak), Gökhan Akıllı, Özkan Yılmaz, Fatih Uyar, Sercan Sevinç (75' Emre Fırtına), Ogün Aytaç Yavuz, Muhammed Burak Çelik, Mehmet Ali Can
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Gökberk Arslan, Ahmet Oğuz Yılmaz, Ercan Akbaş, Uğurtan Kocaman
Goller: DK 66: Barış Kazer (Çatalca Spor), DK 89: İsmail Sarı (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 33: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 53: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), DK 57: Serkan Urgancı (Çatalca Spor), DK 70: İsmail Sarı (Çatalca Spor), DK 70: Emre Turgut (Çatalca Spor), DK 70: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 70: Taylan Arman (12 Bingölspor)
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