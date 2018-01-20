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Sancaktepe Bel. 1 - Sivas Belediyespor 0
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SANCAKTEPE BEL. 1 - SİVAS BELEDİYESPOR 0

Sancaktepe Bel. 1 - Sivas Belediyespor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Sancaktepe Bel. ile Sivas Belediyespor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 1-0 kazandı.

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Sancaktepe Bel. 1 - Sivas Belediyespor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Sancaktepe Bel. ile Sivas Belediyespor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 1-0 kazandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Bahadır Erol, Caner Solmaz, İlker Avşar, Hamza Küçükköylü (81' Gökhan Lekesiz)

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Hüseyin Bak, Uğur Bulut, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Ahmet Arı (90' Niyazi Batuhan Salman), Hakan Yağmurkaya (68' Serhat Mutlu), Ozan Kılıçoğlu (85' Eren Görür), Feyyaz Belen, Seyid Ahmet Han, Sinan Akaydin

Teknik Direktör: Cevat İrez

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan Öztürk, Hasan Kaçar

Gol: DK 90: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.)

Sarı Kartlar: DK 21: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 60: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 90: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor)

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