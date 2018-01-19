Kasımpaşa 3 - Alanyaspor 2
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (85' Mbaye Diagne), Trezeguet, John Murillo (60' İlhan Depe), Bernard Mensah (76' Markus Neumayr), Samuel Eduok
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Fabrice N'sakala, Serge Mbilla Etame (22' Chisamba Lungu), Efecan Karaca, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Samet Çiçek, Ali Şansalan
Goller: DK 15: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 22: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 45: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 71: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 88: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 43: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), DK 45: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 75: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 89: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Kırmızı Kart: DK 82: Mamadou Fofana (Alanyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.