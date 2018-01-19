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Kasımpaşa 3 - Alanyaspor 2
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KASIMPAŞA 3 - ALANYASPOR 2

Kasımpaşa 3 - Alanyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.

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Kasımpaşa 3 - Alanyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (85' Mbaye Diagne), Trezeguet, John Murillo (60' İlhan Depe), Bernard Mensah (76' Markus Neumayr), Samuel Eduok

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Fabrice N'sakala, Serge Mbilla Etame (22' Chisamba Lungu), Efecan Karaca, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Samet Çiçek, Ali Şansalan

Goller: DK 15: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 22: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 45: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 71: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 88: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 43: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), DK 45: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 75: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 89: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: DK 82: Mamadou Fofana (Alanyaspor)

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