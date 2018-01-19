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Şahan Gökbakar, Ankaragüçlü oldu...
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ŞAHAN GÖKBAKAR, ANKARAGÜÇLÜ OLDU...

Sevilen sinema oyuncusu Şahan Gökbakar, yeni filmi Kayhan'da Ankaragüçlü oldu...

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Recep İvedik efsanesinden sonra Kayhan isimli filme imza atan Şahan Gökbakar, filmde Ankaragüçlü oluyor.

Fragmanı yayınlanan filmde Kayhan, Metro görevlisine "Angara bebesiyiz biz. Ankaragücü, Ankaragücü" şeklinde bağırırken görülüyor. 

Kayhan, 9 Şubat'ta sinemalarda olacak...

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