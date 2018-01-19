Kasımpaşa - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Bernard Mensah, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Samet Çiçek, Ali Şansalan
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