Altınordu, Berkay Samancı'yı transfer etti

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Grandmedical Manisaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkay Samancı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Berkay Samancı gibi oyun karakteri yüksek bir futbolcunun takıma katılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Berkay'ın, Altınordu'yu yakından tanıdığını vurgulayan Eroğlu, "Tüm performansını ortaya koyması, oyun görüşü, çevresine her zaman pozitif enerji vermesi bize sezon boyunca çok katkı sağlayacaktır. Zorlu bir lig oynuyoruz. Bu nedenle takımımızda Berkay Samancı gibi bir oyuncunun varlığı önemli." ifadelerini kullandı.

Berkay Samancı da Altınordu'ya dönmenin mutluluğunu yaşadığını, kendisini her zaman bu ailenin bir parçası olarak gördüğünü bildirdi.

Altınordu'nun hedefleri ve sistemi olan bir kulüp olduğunu belirten Berkay Samancı, şunları aktardı:

"Futbol yaşamım boyunca bana destek olan başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a ve teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Son iki yıl formasını giydiğim kulüp yönetim ve teknik heyetlerine de bana katkılarından dolayı teşekkür ederim. Takım olarak play-off potasına yakınız. Genç ama aynı zamanda olgun, coşkulu, futbolu seven, profesyonel bir ortam yaşayan takımız. İkinci yarıda zorlu bir süreç görmüyorum. Aksine seri galibiyetlerle sezon sonunda hedefimize varmak amacındayız. Süper Lig neden olmasın."