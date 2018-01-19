Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi TFF HasanDoğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı

Ziraat Türkiye Kupasıçeyrek final ilk maçları 30-31 Ocak ve 1 Şubat’ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER!

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Maç tarihleri

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.