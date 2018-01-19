﻿
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı. Eşleşmeler belli oldu.

433 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi TFF HasanDoğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı

Ziraat Türkiye Kupasıçeyrek final ilk maçları 30-31 Ocak ve 1 Şubat’ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER!

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Maç tarihleri

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

ETİKETLER
Şahan Gökbakar, Ankaragüçlü oldu...
Hacettepe 19 Mayıs'ta
Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...
Ziraat Bankası, Düren'i ilk maçta geçti!
2
Ankaragücü mobil uygulamada
Halkbank Fin rakibini eli boş gönderiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿