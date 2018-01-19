Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı!

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinden Muhammed Ali Temel, eşleşme hakkında değerlendirmelerde bulundu. Temel, ”Müzemizde bir tane var. Canı sıkılıyor. Bu sene iddialıyız. 2008’deki kupamızın yanında bir arkadaş daha istiyoruz” dedi.
Muhammed Ali Temel yaptığı açıklamada, “Zor bir eşleşme. Güzel maçlar bizi bekliyor. Kayserispor'un ligde ve kupadaki hedefi şampiyonluk. Kayserispor, 2008 Türkiye Kupası şampiyonu. Müzemizde bir tane var. Canı sıkılıyor. Bu sene iddialıyız. 2008’deki kupamızın yanında bir arkadaş daha istiyoruz. Bu sene inşallah finale kadar gidip, kupayı almak istiyoruz" diye konuştu.
Süper Lig’de bu hafta evinde oynayacakları Galatasaray maçının hatırlatılması üzerine Temel, “İki renktaş takımın maçı. Gerçekten güzel ve keyifli bir maç. Kayserispor, büyük taraftarının desteği ile 3 puan için sahada olacaktır. 3 puan ile ayrılan taraf olmak istiyoruz” diye cevap verdi.
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