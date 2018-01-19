Hacettepe 19 Mayıs'ta

Cebeci İnönü Stadının yıkım kararı ardından boşaltıması üzerine Hacettepe, ilk yarının son karşılaşmalarını Ankara Demirspor stadyumunda oynamaya başlamıştı.

Şehirde yaşanan tesis yetersizliği nedeni ile Hacettepe'nin nerede oynayacağı belirsizliğini koruyurdu. Bir statta 2 takımdan fazlasının oynamasına izin vermeyen Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin aynı hafta deplasmanda oynaması ve Hacettepe'nin iç saha maçlarının çok büyük kısmının boş haftaya gelmesi sayesinde mor menekşeli kulübe 19 Mayıs Stadyumunda oynama izni verdi.

Sezona puan kayıpları ile başlamasına rağmen aldığı seri galibiyetler ile üst sıraları yakalayan Hacettepe, TFF 2'nci Lig Beyaz grupta 28 puan ile 7'nci sırada yer alıyor. Üst sıradaki takımlar ile hemen hemen aynı puanda yer alan Hacettepe'nin 2'nci sıradaki rakibi Altay ile arasında sadece 4 puan fark bulunuyor.

Bu hafta evinde Fethiye ile karşılaşacak olan Mustafa Kaplan'ın öğrencileri, kendilerine uğurlu gelen 19 Mayıs Stadyumunda 3 puan almayı planlıyor.

Hacettepe - Fethiye maçı pazar günü 13:30'da başlayacak. Karşılaşmayı Tolga Ahmet Kalaycı yönetecek. Karşılaşmanın kağıt biletleri stat girişindeki Passolig gişelerinden satılacak.