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Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KUPADA RAKİBİ BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli oldu.

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Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İşte kupada çeyrek final eşleşmeleri;

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.
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