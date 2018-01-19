Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İşte kupada çeyrek final eşleşmeleri;

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe



Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.