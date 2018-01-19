Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İşte kupada çeyrek final eşleşmeleri;
Atiker Konyaspor - Galatasaray
Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.
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