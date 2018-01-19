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Manisaspor, Berkay Samancı ile yollarını ayırdı
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MANİSASPOR, BERKAY SAMANCI İLE YOLLARINI AYIRDI

Manisaspor, Berkay Samancı ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Samancı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Berkay Samancı’nın sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Berkay Samancı’ya bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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