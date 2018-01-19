Bursaspor'dan bir transfer daha

Ara transfer döneminde Senagalli Moussa Sow ve Rumen Gheorge Grozav'ı kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, teknik direktör Paul Le Guen'in istediği doğrultusunda Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Anorthosis'te forma giyen Nijerya Milli Takımı oyuncusu Shehu'yu da transfer etmek için girişimlerde bulundu.
Yeşil-beyazlı yöneticiler, görüşmek için kulübünden izin aldıkları orta saha ve savunmada oynayabilen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Bursa'ya davet etti. Menajeriyle kente gelen Shehu ile Özlüce Tesisleri'nde yapılan görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varıldı.
Kulübüyle de anlaşma sağlanan Shehu'nun sağlık kontrollerinin ardından yarın kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.
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