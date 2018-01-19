Fenerbahçe'de aranan sol bek bulundu!

Fenerbahçe sezon başından beri verim alamadığı sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor. Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı’dan beklenen performansı alamayan Teknik Direktör Aykut Kocaman bu mevki için yeni isimlere yöneldi.
Daha önce sol bek için bir çok kişinin ismi geçse de şu anda gündemde bulunan Fiorentinali Maximiliano Olivera’nın ön planda olduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre Fenerbahçe’nin Olivera ile anlaşmak üzere olduğu ve transferde herhangi bir pürüz olmadığı belirtildi.
Hem bek hem stoper
Hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen Uruguaylı futbolcu bu sezon sadece 4 müsabakada forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta görev yapan Olivera, takımının 2 golüne katkıda bulunmuştu. Hızlı oyun kurabilen ve ofansif bek olarak görev yapabilen Olivera’nın şu anki bonservis bedeli 1.4 milyon Avro.
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