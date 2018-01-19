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F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu
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F.BAHÇE ARADIĞI SOL BEKİ İTALYA'DA BULDU

F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

İtalyan basınında Fenerbahçe’nin, Fiorentina’nın sol beki Maximiliano Olivera’nın peşinde olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe sezon başından beri verim alamadığı sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor. Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı’dan beklenen performansı alamayan Teknik Direktör Aykut Kocaman bu mevki için yeni isimlere yöneldi.

Daha önce sol bek için bir çok kişinin ismi geçse de şu anda gündemde bulunan Fiorentinali Maximiliano Olivera’nın ön planda olduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre Fenerbahçe’nin Olivera ile anlaşmak üzere olduğu ve transferde herhangi bir pürüz olmadığı belirtildi.

Hem bek hem stoper

Hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen Uruguaylı futbolcu bu sezon sadece 4 müsabakada forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta görev yapan Olivera, takımının 2 golüne katkıda bulunmuştu. Hızlı oyun kurabilen ve ofansif bek olarak görev yapabilen Olivera’nın şu anki bonservis bedeli 1.4 milyon Avro.

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